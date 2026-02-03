Його не впізнати: відомий співак приголомшив кардинальним схудненням на 136 кілограмів

Джеллі Ролл / © Associated Press

Американський музикант Джеллі Ролл разом зі своєю дружиною Bunnie Xo відвідав церемонію нагородження премії «Греммі» у Лос-Анджелесі.

Джеллі Ролл із дружиною / © Associated Press

Артист став тріумфатором «Греммі» — він отримав одразу три нагороди — за найкращий кантрі-дует (пісня Amen з Shaboozey), найкращий сучасний кантрі-альбом, а також за найкраще виконання сучасної християнської музики (пісня Hard fought Hallelujah із Брендоном Лейком).

Джеллі Ролл / © Associated Press

Ролл привернув увагу не лише своїми нагородами, а й зовнішнім виглядом — він дуже схуд. Джеллі скинув 136 кілограмів, що не може не захоплювати. Наразі його вага становить 114 кілограмів.

Артист з широкою усмішкою позував перед фотографами, випромінюючи радість і впевненість у собі.

Джеллі Ролл / © Associated Press

Співак постав на івенті у чорному вбранні: кардигані на блискавці-застібці від Louis Vuitton, сорочці, футболці, класичних штанях зі стрілками та туфлях. На поясі штанів у нього висів срібний ланцюжок, шию Джеллі прикрасив ланцюжком зі діамантами, а руки — браслетом і годинником, інкрустованим діамантами.

Джеллі Ролл / © Associated Press

До свого перевтілення Джеллі важив 227 кілограмів. В одному з інтерв’ю для Men’s Health артист зізнався, що він мав багато проблем через свою вагу, яка створювала дискомфорт для нормального життя.

Джеллі Ролл важив 227 кілограмів / © Associated Press

«Я був в’язнем власного тіла. Витерти дупу було проблемою. Добре помитися було проблемою. Сідати в машину. Кожне рішення, яке я приймав у житті, мало ґрунтуватися на моїй вазі.

Я був такий товстий, що настав момент у житті, коли нам з дружиною довелося поставити два двоспальні ліжка поруч одне з одним, бо ми вже не могли поміститися на одному, я був просто весь у формі. Зараз, озираючись назад, я майже не можу повірити, що я міг виступати, що я був на національному телебаченні, що я був на сценах і давав понад 100 вистав на рік», — пригадав артист.

Джеллі Ролл до схуднення / © Associated Press

І от настав момент, коли Ролл почав діяти. Він змінив своє ставлення до їжі, сів на правильне харчування, почав займатися спортом, а також звернувся по допомогу до терапевта, щоб подолати свою харчову залежність. Прийом препаратів типу Оземпік він заперечує.