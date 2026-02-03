ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
5
2 хв

Його не впізнати: відомий співак приголомшив кардинальним схудненням на 136 кілограмів

Джеллі Ролл викликав фурор своїм схудлим виглядом на червоній доріжці премії «Греммі». Музикант розповів, що сприяло його трансформації.

Аліна Онопа
Джеллі Ролл

Джеллі Ролл

Американський музикант Джеллі Ролл разом зі своєю дружиною Bunnie Xo відвідав церемонію нагородження премії «Греммі» у Лос-Анджелесі.

Джеллі Ролл із дружиною

Джеллі Ролл із дружиною

Артист став тріумфатором «Греммі» — він отримав одразу три нагороди — за найкращий кантрі-дует (пісня Amen з Shaboozey), найкращий сучасний кантрі-альбом, а також за найкраще виконання сучасної християнської музики (пісня Hard fought Hallelujah із Брендоном Лейком).

Джеллі Ролл

Джеллі Ролл

Ролл привернув увагу не лише своїми нагородами, а й зовнішнім виглядом — він дуже схуд. Джеллі скинув 136 кілограмів, що не може не захоплювати. Наразі його вага становить 114 кілограмів.

Артист з широкою усмішкою позував перед фотографами, випромінюючи радість і впевненість у собі.

Джеллі Ролл

Джеллі Ролл

Співак постав на івенті у чорному вбранні: кардигані на блискавці-застібці від Louis Vuitton, сорочці, футболці, класичних штанях зі стрілками та туфлях. На поясі штанів у нього висів срібний ланцюжок, шию Джеллі прикрасив ланцюжком зі діамантами, а руки — браслетом і годинником, інкрустованим діамантами.

Джеллі Ролл

Джеллі Ролл

До свого перевтілення Джеллі важив 227 кілограмів. В одному з інтерв’ю для Men’s Health артист зізнався, що він мав багато проблем через свою вагу, яка створювала дискомфорт для нормального життя.

Джеллі Ролл важив 227 кілограмів

Джеллі Ролл важив 227 кілограмів

«Я був в’язнем власного тіла. Витерти дупу було проблемою. Добре помитися було проблемою. Сідати в машину. Кожне рішення, яке я приймав у житті, мало ґрунтуватися на моїй вазі.

Я був такий товстий, що настав момент у житті, коли нам з дружиною довелося поставити два двоспальні ліжка поруч одне з одним, бо ми вже не могли поміститися на одному, я був просто весь у формі. Зараз, озираючись назад, я майже не можу повірити, що я міг виступати, що я був на національному телебаченні, що я був на сценах і давав понад 100 вистав на рік», — пригадав артист.

Джеллі Ролл до схуднення

Джеллі Ролл до схуднення

І от настав момент, коли Ролл почав діяти. Він змінив своє ставлення до їжі, сів на правильне харчування, почав займатися спортом, а також звернувся по допомогу до терапевта, щоб подолати свою харчову залежність. Прийом препаратів типу Оземпік він заперечує.

Джеллі Ролл до схуднення

Джеллі Ролл до схуднення

5
