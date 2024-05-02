Йому сьогодні 49: Вікторія Бекхем ніжно привітала чоловіка Девіда з днем народження

Вікторія з цього приводу опублікувала в Instagram кілька спільних фотографій із чоловіком і написала:

"З днем народження, Девіде. Мені подобається, що ми разом старіємо! Ти не сильно від мене відстаєш!! Ти наше все!! Найкращий тато і чоловік, ми всі тебе так сильно любимо xxxxx @davidbeckham @brooklynpeltzbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven», — підписала кадри Вікі.

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Минулого місяця Вікторія відсвяткувала 50-річний ювілей. Її чоловік також вітав її публічно. У Бекхемів це традиція.

А пізніше папараці зробили кумедні кадри, як після ночі танців на підборах Девід виносить дружину Вікторію із клубу на руках.

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