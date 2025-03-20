Йому виповнилося 70: Демі Мур показала сімейні фото з Брюсом Віллісом та їх доньками

Демі Мур і Брюс Вілліс – колишнє подружжя. Вони були однією з найвідоміших пар Голлівуду у 90-х. Одружилися 1987 року в Лас-Вегасі через 4 місяці після знайомства. У них народилися три доньки: Румер, Скаут та Таллулла. 2000-го розлучилися, проте зберегли після цього чудові теплі та дружні стосунки – вони підтримували одне одного та виховували дітей.

instagram.com/demimoore

Після діагностування у Брюса лобово-скроневої деменції Демі допомагала йому та проводила з ним багато часу. Тому не дивно, що в день його 70-річчя вона опублікувала у своєму Instagram серію сімейних знімків із ним та їхніми спільними доньками.

instagram.com/demimoore

instagram.com/demimoore

instagram.com/demimoore

instagram.com/demimoore

На фото він позував і зі своєю онукою Луеттою, яку народила їхня старша донька Румер у квітні 2023 року.

instagram.com/demimoore

Раніше, нагадаємо, своє 50-річчя святкувала актриса Єва Лонгорія. Вона влаштувала вечірку на яхті в Майамі і показала в Мережі, як це було.

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