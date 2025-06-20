Йому виповнилося 7 років: Єва Лонгорія опублікувала милі фото з сином

Єва Лонгорія / © Getty Images

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19 червня 2018 року у відомої акторки Єви Лонгорії народився первісток, хлопчик назвали Сантьяго Енріке. Його батьком є ​​чоловік зірки — Хосе Антоніо Бастон, мексиканський бізнесмен, за якого вона вийшла заміж 2016 року.

У своєму Instagram Єва привітала сина з днем народження — йому виповнилося 7 років. На фото Лонгорія позує обійнявшись із Сантьяго, в руках вони тримають повітряну кульку у формі цифри сім.

Єва Лонгорія із сином / © Instagram Єви Лонгорії

Також акторка опублікувала милі фото із сином, зроблені під час їхнього спільного відпочинку на пляжі.

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Єва Лонгорія із сином / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія із сином / © Instagram Єви Лонгорії

«З днем народження, Санті. Я тебе дуже люблю», — написала Єва під фотографіями.

Єва Лонгорія із сином / © Instagram Єви Лонгорії

Зазначимо, що Сантьяго часто з’являється в Instagram мами, вона часто публікує його фото. Єва називає сина своїм головним натхненням. Вона бере його із собою на світські заходи, прем’єри та покази. Хлопчик навіть був на червоній доріжці кінофестивалю у Каннах. Єва розповідала, що хлопчик любить футбол та мультфільми.

Раніше, нагадаємо, Єва Лонгорія інвестувала в мексиканський футбольний клуб Necaxa, один із найстаріших та най легендарніших футбольних клубів Мексики. І для більшого просування та згадки про команду у ЗМІ вона знялася для чоловічого журналу GQ у гламурних спортивних образах.

Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images