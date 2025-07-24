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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

Йому виповнилося 77: Девід Бекхем показав архівні фото зі своїм батьком

Спортсмен поділився в Мережі знімками з сімейного альбому.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Девід Бекхем

Девід Бекхем / © Getty Images

50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем привітав в Instagram із днем народження свого батька — Теда Бекхема, якому сьогодні, 24 липня, виповнилося 77 років.

Він опублікував декілька їхніх спільних фото. Батько і син позували в обіймах з кубками, які, вочевидь, здобув ексфутболіст, і під час гри в більярд, де Девід ще зовсім юний.

Девід Бекхем із батьком Тедом / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем із батьком Тедом / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем із батьком Тедом / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем із батьком Тедом / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем із батьком Тедом / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем із батьком Тедом / © Instagram Девіда Бекхема

У Девіда теплі стосунки з батьками, адже вони активно підтримували його футбольні амбіції від самого дитинства. Тед був фанатом «Манчестер Юнайтед» і виплекав в синові любов до футболу: він сам тренував Девіда в парку, водив на матчі та записав до футбольної школи. Однак їхні стосунки не завжди були хорошими, адже батько майбутнього легендарного футболіста був дуже вимогливим. 2005 року Тед навіть випустив мемуари під назвою David Beckham: My Son.

Зазначимо, у спортсмена є дві рідні сестри — старша Лінн і молодша Джоан. Обидві живуть у Великій Британії, проте вони не такі публічні, як брат.

Раніше, нагадаємо, Девід Бекхем показував рідкісні архівні фото з мамою на честь її 76-річчя.

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Дата публікації
Кількість переглядів
179
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