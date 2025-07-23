ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
273
Час на прочитання
1 хв

Йому вже 11 місяців: Гейлі Бібер поділилася рідкісним фото із сином

Обличчя хлопчика зірка, як і раніше, приховує.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Associated Press

28-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode — Гейлі Бібер — поділилася у своєму Instagram фотографією, на якій вона зображена зі своїм сином Джеком Блюзом.

Гейлі Бібер із сином Джеком / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер із сином Джеком / © Instagram Гейлі Бібер

Дівчина одягнена в білу майку і широкі джинси, її волосся розпущене. На руках вона тримає хлопчика зі світлим волоссям. «Вибачте, але сьогодні я багато плачу, думаючи про те, що моїй дитині виповниться через місяць один рік», — написала Гейлі.

Зазначимо, син Гейлі та Джастіна Бібера — Джек Блюз — народився 22 серпня 2024 року. Цікаво, що перше ім’я дитини «Джек» вибрано на честь батька Джастіна Бібера — Джеремі Джека, вони продовжили традицію імен з ініціалами JB. Друге ім’я «Блюз» — відсилання до музичної складової життя Джастіна.

Гейлі та Джастін Бібер / © Getty Images

Гейлі та Джастін Бібер / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, Гейлі Бібер помітили в смарагдовому вбраннів Нью-Йорку. Зірка вдягнула сукню-бюст’є в стилі двотисячних, а на її пальці була каблучка для заручин від Solow & Co. — вона знову вдягнула її, виблискуючи величезним овальним діамантом.

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером / © Getty Images

Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером / © Getty Images

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
273
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie