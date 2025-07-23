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- Шоу-бізнес
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Йому вже 11 місяців: Гейлі Бібер поділилася рідкісним фото із сином
Обличчя хлопчика зірка, як і раніше, приховує.
28-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode — Гейлі Бібер — поділилася у своєму Instagram фотографією, на якій вона зображена зі своїм сином Джеком Блюзом.
Дівчина одягнена в білу майку і широкі джинси, її волосся розпущене. На руках вона тримає хлопчика зі світлим волоссям. «Вибачте, але сьогодні я багато плачу, думаючи про те, що моїй дитині виповниться через місяць один рік», — написала Гейлі.
Зазначимо, син Гейлі та Джастіна Бібера — Джек Блюз — народився 22 серпня 2024 року. Цікаво, що перше ім’я дитини «Джек» вибрано на честь батька Джастіна Бібера — Джеремі Джека, вони продовжили традицію імен з ініціалами JB. Друге ім’я «Блюз» — відсилання до музичної складової життя Джастіна.
Раніше, нагадаємо, Гейлі Бібер помітили в смарагдовому вбраннів Нью-Йорку. Зірка вдягнула сукню-бюст’є в стилі двотисячних, а на її пальці була каблучка для заручин від Solow & Co. — вона знову вдягнула її, виблискуючи величезним овальним діамантом.