Йому вже 11 місяців: Гейлі Бібер поділилася рідкісним фото із сином

Гейлі Бібер / © Associated Press

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28-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode — Гейлі Бібер — поділилася у своєму Instagram фотографією, на якій вона зображена зі своїм сином Джеком Блюзом.

Гейлі Бібер із сином Джеком / © Instagram Гейлі Бібер

Дівчина одягнена в білу майку і широкі джинси, її волосся розпущене. На руках вона тримає хлопчика зі світлим волоссям. «Вибачте, але сьогодні я багато плачу, думаючи про те, що моїй дитині виповниться через місяць один рік», — написала Гейлі.

Зазначимо, син Гейлі та Джастіна Бібера — Джек Блюз — народився 22 серпня 2024 року. Цікаво, що перше ім’я дитини «Джек» вибрано на честь батька Джастіна Бібера — Джеремі Джека, вони продовжили традицію імен з ініціалами JB. Друге ім’я «Блюз» — відсилання до музичної складової життя Джастіна.

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Гейлі та Джастін Бібер / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, Гейлі Бібер помітили в смарагдовому вбраннів Нью-Йорку. Зірка вдягнула сукню-бюст’є в стилі двотисячних, а на її пальці була каблучка для заручин від Solow & Co. — вона знову вдягнула її, виблискуючи величезним овальним діамантом.

Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер / © Getty Images Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером / © Getty Images