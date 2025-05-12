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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
92
Час на прочитання
1 хв

Йому вже 3 місяці: Жизель Бундхен вперше показала свого молодшого сина

Модель народила свою третю дитину ще в лютому, але жодного разу її ще не показувала.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Жизель Бундхен

Жизель Бундхен / © Associated Press

У лютому 2025-го 44-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен стала мамою втретє. Батьком дитини є її бойфренд — 35-річний інструктор з джиу-джитсу Гоакім Валенте. З чоловіком модель зустрічається від червня 2023 року.

До цього часу вона ще жодного разу не показувала дитину в Мережі, проте на честь свята — Дня матері — зробила виняток.

У своєму Instagram Жизель опублікувала фото, на якому знята зі своїм молодшим сином, одягненим у комбінезон із написом «Я люблю маму».

/ © Жизель Бундхен/Instagram

© Жизель Бундхен/Instagram

«Бути матір’ю — це мій найбільший дар, подорож, яка впокорює мене, вчить мене і наповнює мене вдячністю щодня», — написала Бундхен під фото.

А також показала світлину, на якій вона знята з батьком дитини та своїми старшими двома дітьми.

/ © Жизель Бундхен/Instagram

© Жизель Бундхен/Instagram

Нагадаємо, Жизель вже виховує двох дітей — 15-річного сина та 12-річну доньку від колишнього чоловіка, футболіста Тома Бреді. Для Гоакіма Валенте дитина стала первістком.

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Дата публікації
Кількість переглядів
92
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