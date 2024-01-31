Йому вже 21: топмодель Клаудія Шиффер показала дорослого сина

53-річна супермодель 90-х – Клаудія Шиффер – опублікувала у своєму Instagram серію знімків, на яких знято її сина Каспара. 30 січня йому виповнилося 21 рік.

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"Моєму синові Каспару сьогодні 21! Він наймиліший, турботливий, бешкетний, розумний, з почуттям гумору, вихований і спортивний. Він перемагає всіх нас у тенісі, крокеті, нардах, шахах, настільному тенісі, лижах, басейні та іншому. Він ідеальний англійський джентльмен. Мама та тато пишаються тобою. Люблю тебе", — написала Клаудія.

До речі, у Шиффер та її чоловіка – британського продюсера та кінорежисера Меттью Вона – троє дітей: син Каспар та дочки Клементіна та Козіма.

Нагадаємо, раніше супермодель Клаудія Шиффер відвідала прем'єру фільму "Аргайл", режисером якого став її чоловік. Зірка прийшла його підтримати, але також взяла із собою ще одного члена родини – кота на ім'я Чіп.

Клаудія Шиффер / Фото: Associated Press

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