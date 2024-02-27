Йому зараз було б 80 років: Кім Кардашян показала архівне фото з батьком

Зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та інфлуенсер — Кім Кардашян – показала у Instagram фото із сімейного архіву. На ньому вона зображена в компанії сестри Кортні та батька – Роберта Кардашяна. Вони разом відпочивали на гірськолижному курорті.

Кортні, Роберт та Кім Кардашян

"Навіть не віриться, що тобі сьогодні виповнилося б 80 років. Якби ти був тут, ми б разом святкували у Вейлі і каталися на лижах! Я не можу кататися на лижах, не думаючи про тебе. Я завжди пам'ятатиму подорожі та спогади, які ти створив для нас, і ніколи не сприймати ці моменти як само собою зрозуміле: Бог дійсно благословив нас чудовим, дбайливим, терплячим, веселим, харизматичним, люблячим і добрим батьком... Я так хочу, щоб ти був тут, щоб зустрівся з усіма нашими дітьми і побачив життя, яке ми створили, але я знаю, що ти якимось чином за всім цим стоїш. Дякую за те, що є найкращим прикладом найчистішого кохання", — написала під знімком Кім. Роберт помер у 2003 році у віці 59 років від раку стравоходу.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян випустила низькокалорійний їстівний комплект спідньої білизни. Її бренд Skims представив нову колекцію спідньої білизни та одягу, присвячену Дню святого Валентина.

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