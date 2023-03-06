Йшли за руку і усміхалися папараці: Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем у Парижі

Нещодавно Бруклін Бекхем відсвяткував своє 24-річчя у Парижі.

Старший син подружжя Бекхемів разом зі своєю дружиною приїхав до столиці Франції, щоб відвідати показ своєї мами – модельєрки Вікторії Бекхем на Паризькому тижні моди.

Показ відгримів кілька днів тому, але Бруклін та Нікола не поспішають їхати з Парижа. Вчора Брукліна та його 28-річну дружину Ніколу сфотографували на виході з готелю, де вся зіркова родина зупинилася.

Подружжя було вдягнено у сині джинси, Бруклін поєднував їх із чорною толстовкою з капюшоном, а Нікола зі шкіряною курткою-косухою та взуттям на платформі. У руках дівчина несла сумку з лакованої шкіри.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

Також Нікола одягла чорну пов'язку на голову, розпустила каштанове волосся і була у чорних сонцезахисних окулярах.

Днем раніше подружжя разом із батьками Брукліна також було сфотографовано на виході з цього готелю. Шанувальники пари помітили, що Нікола не тільки пофарбувала волосся у такий самий колір, як у неї свекрухи, а й підбирає луки, наче наслідує стиль Вікторії Бекхем.

Вікторія Бекхем із сім'єю / Фото: Getty Images

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