Єлизавета Проценко

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Учасниця романтичного реаліті «Холостяк-15», експертка з нерухомості, фіналістка і володарка титулу віцеміс конкурсу краси «Міс Всесвіт Україна 2026» Єлизавета Проценко прокоментувала свій виліт із проєкту.

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала допис, у якому поділилася емоціями після прощання з головним героєм шоу — баскетболістом В’ячеславом Кравцовим — та розповіла, що завадило їй побудувати з ним романтичні стосунки.

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«На цьому тижні для мене завершився проєкт „Холостяк“. І, зізнаюся, йти було дуже шкода», — написала Єлизавета.

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За словами Проценко, за весь час перебування на шоу вони з В’ячеславом мали лише дві зустрічі тривалістю приблизно по 30 хвилин. Дівчина вважає, що цього було замало, щоб по-справжньому розкритися перед чоловіком і налагодити з ним емоційний зв’язок.

Єлизавета Проценко

«Будувати комунікацію з чоловіком, коли у вас було лише дві зустрічі приблизно по 30 хвилин — непросто. За такий короткий час складно по-справжньому розкритися, показати, якою ти є насправді. Особливо коли навколо камери, знімальна команда та розуміння того, що кожна ваша взаємодія стає частиною телевізійного шоу», — зазначила учасниця.

Єлизавета також пригадала побачення у стилі 2000-х років, під час якого вона почувалася не зовсім комфортно через свій образ. За її словами, рожеві заколки та стилізація вбрання відповідали тематиці зустрічі, однак не відображали її звичного стилю. Це частково вплинуло на її емоційний стан і спілкування з Холостяком.

Прокоментувала дівчина і те, чому її нечасто показували у випусках реаліті. Проценко пояснила, що не звикла будь-якою ціною привертати до себе увагу, перебивати інших або надмірно проявляти ініціативу у спілкуванні з чоловіками.

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«Мені ближче природність у спілкуванні. Так само мені зовсім не близькі скандали, плітки та інтриги. Я практично ніколи не беру в них участі, адже це просто не про мене і не про те, на що я хочу витрачати свою енергію», — наголосила Єлизавета.

Щодо відсутності романтичної хімії між нею та В’ячеславом, про яку Холостяк сказав під час Церемонії троянд, дівчина зазначила, що такі почуття неможливо створити штучно.

«Щодо наших зі Славою взаємин, я вірю, що хімія та емоції — це те, що неможливо створити штучно чи змусити себе відчути. Це щось особливе, що виникає далеко не з кожною людиною», — написала вона.

Попри те, що побудувати стосунки з Кравцовим їй не вдалося, Єлизавета не шкодує про участь у романтичному реаліті. Вона подякувала команді проєкту за нові знайомства, емоції та незабутні моменти.

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«Я йду з проєкту з теплими спогадами, новим досвідом і вдячністю за все, що вдалося прожити. І, мабуть, головне, що хочу сказати: не кожну історію можна встигнути прожити за кілька зустрічей. Іноді для справжнього контакту просто потрібно більше часу», — підсумувала Проценко.

Нагадаємо, Єлизавета Проценко покинула «Холостяк-15» у шостому випуску, який вийшов 20 листопада. Під час Церемонії троянд В’ячеслав Кравцов зізнався дівчині, що між ними так і не виникла романтична хімія, яка могла б стати початком справжніх почуттів.

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