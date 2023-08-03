Юна і витончена: який вигляд мала 18-річна Елізабет Тейлор під час свого першого медового місяця

Акторка Елізабет Тейлор була одружена сім разів і вперше пішла до вівтаря у 18 років.

4 серпня 1950 року Елізабет сфотографували папараці під час медового місяця в Італії з її першим чоловіком Конрадом (Ніккі) Гілтоном-молодшим — спадкоємцем готельної імперії Hilton. Того дня подружжя заскочили дорогою до Колізею в Римі. На Елізабет був одягнений легкий білий сарафан на тонких бретельках і з об'ємною спідницею, а тонку талію акторки підкреслював пояс в гороховий принт.

Витончений аутфіт зірка доповнила тонким перловим намистом на шиї, сережками з перлів і білою сумкою, яка висіла на тонкому ремінці на плечі. Взута Тейлор була в білі туфлі на високих підборах.

Елізабет Тейлор і Конрад Гілтон / Фото: Associated Press

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У той час Елізабет якраз тільки-но стала знаменитою. А її чоловікові, який звик і сам сяяти в променях софітів, сильно не подобалася така увага преси до його дружини. Він почав випивати, а потім і бити дружину. В одній з таких сцен Тейлор втратила першу дитину, яку носила під серцем. Елізабет намагалася розлучитися, але її мати, яка схвалювала Конрада як успішного і багатого чоловіка, не дозволяла доньці це зробити. Шлюб цієї пари тривав менше року. Вони розлучилися 1 лютого 1952 року, а вже 21 лютого 1952 року Елізабет вийшла заміж вдруге за актора Майкла Вайлдінга. Тейлор довелося поборотися за увагу чоловіка з Марлен Дітріх, здобувши перемогу в цьому суперництві, Елізабет сама купила обручки і освідчилася чоловікові. Шлюб виявився вдалим, в ньому народилося двоє дітей. А через п'ять років Елізабет пішла від Майкла, тому що в тихому і спокійному шлюбі їй не вистачало чоловічої ініціативи.

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