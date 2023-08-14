Юна красуня: дочка Бейонсе – Блю Айві Картер – вийшла з мамою на сцену і запально станцювала

11-річна дочка співачки Бейонсе та Jay-Z мандрує зараз з мамою світом, поки та дає концерти в межах свого грандіозного туру Renaissance World Tour.

Дівчинка шалено схожа на свою знамениту маму і також вміло та талановито танцює. Ймовірно Блю Айві вирішила підтримати Бейонсе і дізнатися, як це бути на такій величезній сцені, оскільки під час деяких виступів виходить для підтанцьовування.

Дівчинку та її маму сфотографували разом на стадіоні Mercedes-Benz 11 серпня в Атланті, штат Джорджія, де співачка давала черговий концерт. Вони були одягнені у схожі вбрання, але якщо на Бейонсе були сексуаотні штани-чапи та топ, то юна Блю Айві одягла штани з кишенями та водолазку.

Бейонсе та Блю Айві Картер / Фото: Getty Images

І у мами, і у дочки речі були усипані стразами, а їхнє авторство належить бренду самої Бейонсе Ivy Park. Також Блю заплела волосся в афрокіски, зібравши в хвіст, зробила гарний макіяж та одягла золоті сережки.

Бейонсе та Блю Айві Картер / Фото: Getty Images

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