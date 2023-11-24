Юна красуня: дочка Мілли Йовович, яка неймовірно схожа на неї, з'явилася в компанії батька

Молода актриса зараз проводить час у столиці Японії.

Американська акторка-початківиця — 16-річна Евер Андерсон, донька голлівудської зірки українського походження Мілли Йовович — потрапила під приціл папараці в Токіо після заходу. Дівчину помітили на вулиці з її батьком, режисером Полом Андерсоном.

На Евер була чорна мінісукня з американською проймою, яку спереду прикрашав милий оксамитовий бант. Вбрання вона доповнила чорним пальтом, туфлями з тисненням і коричневими високими шкарпетками.

Також у руці акторка тримала невелику сумку-хобо, волосся зібрала в мальвінку, а на обличчі у неї був макіяж з яскравою помадою.

Евер Андерсон з батьком / Фото: Getty Images

Батько Евер теж одягнувся у повністю чорний аутфіт. Перед камерами вони позували, обійнявшись і усміхаючись.

Евер Андерсон з батьком / Фото: Getty Images

Зазначимо, що Евер дуже схожа на свою знамениту маму і пішла її слідами — нещодавно вийшов фільм заїї участі "Пітер Пен і Венді", де вона зіграла головну роль.

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