Юна модниця: 12-річна дочка Бейонсе з'явилася на публіці у сукні від Vivienne Westwood

Образ дівчини був милим та романтичним, але викликав деякі суперечки в Мережі.
12-річна Блю Айві Картер — дочка Бейонсе та Джей-Зі — вийшла на сцену під час церемонії "Греммі" 2024, яка выдбулася у Лос-Анджелесі. Дівчинка супроводжувала батька, коли йому вручили премію Dr. Dre Global Impact Award.
Однак попри те, що премію отримав батько Блу Айві, вся увага була прикута лише до неї. Дівчинка була одягнена у міді-сукню від британського бренду Vivienne Westwood з відкритими плечима, ліфом з корсетом та пишною спідницею з драпуванням.
Доповнила вбрання юна модниця ботильйонами на квадратних підборах від Larroudé, а також клатчем у руці.
На обличчі у Блу Айві був макіяж із блискучими тінями, а волосся вона заплела в дрібні кіски й зробила довгий французький манікюр.
Фотографії вбрання Блю Айві, в якому вона була на церемонії, почали поширюватися в Інтернеті, особливо серед фанатських акаунтів, присвячених молодій дівчині, що спонукало деяких людей назвати її стиль надто "зрілим", щоб його можна було носити 12-річній дівчинці, повідомляє VT. .
Один користувач написав, повідомляє In Touch: "Зазвичай я не коментую подібні речі, але це 12-річна ДИТИНА. Дитині не обов'язково мати дорослий вигляд з накладними нігтями та декольте. Нехай діти залишаються дітьми".
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