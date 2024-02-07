Юна модниця: 12-річна дочка Бейонсе з'явилася на публіці у сукні від Vivienne Westwood

Образ дівчини був милим та романтичним, але викликав деякі суперечки в Мережі.

12-річна Блю Айві Картер — дочка Бейонсе та Джей-Зі — вийшла на сцену під час церемонії "Греммі" 2024, яка выдбулася у Лос-Анджелесі. Дівчинка супроводжувала батька, коли йому вручили премію Dr. Dre Global Impact Award.

Джей-Зі та Блю Айві Картер / Фото: Associated Press

Однак попри те, що премію отримав батько Блу Айві, вся увага була прикута лише до неї. Дівчинка була одягнена у міді-сукню від британського бренду Vivienne Westwood з відкритими плечима, ліфом з корсетом та пишною спідницею з драпуванням.

Доповнила вбрання юна модниця ботильйонами на квадратних підборах від Larroudé, а також клатчем у руці.

Джей-Зі та Блю Айві Картер / Фото: Associated Press

На обличчі у Блу Айві був макіяж із блискучими тінями, а волосся вона заплела в дрібні кіски й зробила довгий французький манікюр.

Джей-Зі та Блю Айві Картер / Фото: Associated Press

Фотографії вбрання Блю Айві, в якому вона була на церемонії, почали поширюватися в Інтернеті, особливо серед фанатських акаунтів, присвячених молодій дівчині, що спонукало деяких людей назвати її стиль надто "зрілим", щоб його можна було носити 12-річній дівчинці, повідомляє VT. .

Один користувач написав, повідомляє In Touch: "Зазвичай я не коментую подібні речі, але це 12-річна ДИТИНА. Дитині не обов'язково мати дорослий вигляд з накладними нігтями та декольте. Нехай діти залишаються дітьми".

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