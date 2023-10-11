Юна модниця: розглядаємо нові образи єдиної дочки Девіда та Вікторії Бекхемів

У Парижі вона була у центрі уваги і не відходила від батька.

Під час Тижня моди в Парижі Вікторія Бекхем презентувала публіці нову колекцію весна-літо 2024 року. Підтримати дизайнерку до Франції прибула вся її родина — чоловік Девід та четверо їхніх дітей.

Однією з найяскравіших і найстильніших з усього сімейства була 12-річна Гарпер Севен — єдина дочка Бекхемів.

Спочатку юну модницю помітили, коли вона у компанії батька та братів виходила з готелю. На дівчинці була довга біла сукня на тонких бретельках, у руці сумка від бренду її матері, а на ногах – мюлі від Prada.

Волосся Гарпер зібрала в низький хвіст, шию прикрасила ланцюжками з кількома кулонами, один з яких був від бренду Van Cleef & Arpels.

Гарпер Севен та Девід Бекхем / Фото: Getty Images

Наступного дня вона знову була у компанії знаменитого батька. Одягнула цього разу вона більш простий і повсякденний лук — світлі штани з натуральної тканини та сірий трикотажний светр. Взута дівчинка була в кросівки, а волосся розпустила. На шиї у неї красувався той самий кулон від Van Cleef & Arpels, а у вухах були сережки з перлів.

Гарпер Севен та Девід Бекхем / Фото: Getty Images

Через деякий час юна Бекхем з'явилася у схожій сукні, але рожевого кольору на презентації документального серіалу про свого батька. Але цього разу захід проходив уже у Лондоні.

Вікторія Бекхем та Девід Бекхем з дітьми / Фото: Associated Press

Читайте також:

Як змінювалася зовнішність Вікторії Бекхем (17 фото)