Юна співачка Vlada K мріє представляти Україну на Дитячому Євробаченні

Vlada K у свої 10 років досягла вже дуже багато. Вона вправно поєднує кар’єру співачки з навчанням у школі та має свою авторську програму на телебаченні. Також у її творчості вже більше 10 пісень і вона готова представити Україну на пісенному конкурсі "Дитячого Євробачення".

"Мені було б дуже цікаво взяти участь у дитячому конкурсі "Євробачення". Гідно представити Україну закордоном. Адже для мене, як для співачки, важливо показати свою творчість та себе на цілу Європу, це дуже важливий крок для мене",- ділиться з нами 10-річна Влада.

У дівчинки, як і у багатьох дітей її віку є мрії та бажання, будь то отримати новий телефон, нове плаття чи поїхати у Діснейленд.

"Звичайно, у мене є мрія, я хочу малесеньку собачку і надіюся, що батьки мені її скоро подарують", - додала Vlada.

Зараз Vlada встигає практично все. Від прогулянок з друзями, до навчання у школі та активне гастрольне життя. З поміж всього вона також займається вокалом, бере участь у зйомках кліпів та авторської програми. Оскільки юна артистка родом з міста Івано-Франківськ, а весь шоу бізнес зосереджений у Києві, тому коли прийде час, вона планує перебратись до столиці.

"Я дуже люблю своє рідне місто, у мене тут багато друзів, моя улюблена школа, але я прекрасно розумію, що для розвитку своєї творчості мені потрібно переїхати у майбутньому до Києва",- розповідає співачка.