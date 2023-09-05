Ювелірний повтор: дві знаменитості одягли однакові коштовності на Венеційський кінофестиваль

Жінки навіть вбрання підібрали до своїх прикрас у схожому кольорі.

Модні повтори на червоних доріжках світських заходів трапляються досить часто, проте, ювелірні прикраси повторюються вкрай рідко, оскільки багато з них надаються ювелірними брендами окремо для кожної зірки. Часто вироби, які ми бачимо на червоних доріжках, приносять зіркам у готельні номери безпосередньо перед виходом на публіку, а до того вони перебувають в сейфах під наглядом охорони.

Однак цього року під час 80-го Венеційського кінофестивалю стався ювелірний повтор – дві знаменитості з'явилися на цьому заході в однакових коштовностях від італійського бренду Damiani.

Бразильська супермодель Адріана Ліма та італійська акторка Свева Альвіті одягли набір Damiani Mimosa High Jewelry, виготовлені з рожевого золота, рожевих сапфірів, рубінів і великих коралів.

Набір Адріана поєднала з довгою сукнею з бретелькою-галтером від бренду PINKO.

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

А ось Свева віддала перевагу світлый вільній сукні з довгими рукавами і дуже глибоким декольте.

Свева Альвіті / Фото: Getty Images

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