Ювелірний повтор: дві знаменитості одягли однакові коштовності на Венеційський кінофестиваль

Жінки навіть вбрання підібрали до своїх прикрас у схожому кольорі.
Модні повтори на червоних доріжках світських заходів трапляються досить часто, проте, ювелірні прикраси повторюються вкрай рідко, оскільки багато з них надаються ювелірними брендами окремо для кожної зірки. Часто вироби, які ми бачимо на червоних доріжках, приносять зіркам у готельні номери безпосередньо перед виходом на публіку, а до того вони перебувають в сейфах під наглядом охорони.
Однак цього року під час 80-го Венеційського кінофестивалю стався ювелірний повтор – дві знаменитості з'явилися на цьому заході в однакових коштовностях від італійського бренду Damiani.
Бразильська супермодель Адріана Ліма та італійська акторка Свева Альвіті одягли набір Damiani Mimosa High Jewelry, виготовлені з рожевого золота, рожевих сапфірів, рубінів і великих коралів.
Набір Адріана поєднала з довгою сукнею з бретелькою-галтером від бренду PINKO.
А ось Свева віддала перевагу світлый вільній сукні з довгими рукавами і дуже глибоким декольте.
Читайте також:
- Особлива прикраса: історія унікальних місячних сережок Джекі Кеннеді
- Вишукано та незвичайно: улюблені прикраси Марлен Дітріх
- Брошка, яку носила кожна королева Британії: незвичайна історія розкішної прикраси із сапфіром
- Вона особлива: що відомо про обручку Наомі Байден — онуки президента США
- У діамантах та сапфірах: які прикраси зірки обрали на церемонію "Греммі"