З 11-річною дочкою, мамою та бойфрендом: Сієнна Міллер тріумфально з'явилася на червоній доріжці

Сієнна Міллер відвідала прем'єру вестерна Кевіна Костнера "Горизонт: Американська сага", яка відбулася в межах Каннського фестивалю. 42-річна акторка вийшла на червону доріжку у компанії свого 27-річного бойфренда Олі Гріна, 11-річної доньки Марлоу, а також мами Джозефіни Міллер.

Сієнна Міллер з дочкою та бойфрендом / Фото: Associated Press

На цей захід Сієнна одягла ефектну сукню в бохо-стилі від бренду Chloe з колекції ready-to-wear сезону осінь-зима 2024-2025.

Вбрання було виконане у ніжно-блакитному кольорі, з прозорої тканини і мало накидку в стилі пончо, яку по краях прикрашали рюші.

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

Доповнила акторка вбрання діамантовим кольє, укладанням та манікюром молочного кольору. Макіяж на обличчі Сієнни був ніжним, але з виразною рожевою помадою.

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

11-річна Марлоу одягла милу шовкову сукню з квіткою на грудях та чорні босоніжки. Дівчинка мала дуже милий вигляд і була схожа на свою матір-красуню. Перед камерами вони обіймалися.

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

Олі був у чорному костюмі та сорочці, а мати Міллер – у чорній сукні з камінням та накидкою.

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що нещодавно Сієнна народила свою другу дитину від Олі Гріна — доньку, ім'я якої вони поки не розкрили шанувальникам. Минулого року своєю вагітністю акторка похизувалася на весь світ — вона вийшла на червону доріжку Vogue World у костюмі від Schiaparelli та продемонструвала великий живіт.

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

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