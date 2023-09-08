З "абажуром" на голові та у сукні з рюшами: дизайнерка відвідала Венецію у незвичайному рожевому вбранні

Дівчина одягла вбрання від свого бренду. Сукня була виконана у наймоднішому відтінку цього року.

На італійському острові Лідо триває Венеційський кінофестиваль, де режисери з усього світу демонструють публіці фільми, а гості та актори – вишукані вбрання та прикраси. 7 вересня відбулася прем'єра фільму "Любо" італійського режисера Джорджо Дірітті з Францом Роговським та Крістофом Серме у головних ролях.

Однією з гостей цього заходу стала Емілі Чеонг – дизайнерка та засновниця молодого бренду одягу Homolog. На червоній доріжці вона з'явилася у ніжній та незвичайній сукні з величезними рожевими рюшами з тонкого шифону та великими квітами персикового відтінку.

Вбрання дизайнерка доповнила сріблястими босоніжками зі стразами та незвичайним гламурним рожевим капелюхом у вигляді абажура від люстри. Головний убір також прикрашав рожевий логотип кінофестивалю, об'ємні квіти та кристали.

Емілі Чеонг / Фото: Getty Images

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