З абсолютно мокрим волоссям і парасолькою в руці: Сара Джессіка Паркер на зніманнях у несподіваному образі

Вже кілька місяців у Нью-Йорку досить активно знімають другий сезон серіалу "І просто так…", який є продовженням "Сексу і містаі". Головну акторку серіалу Сару Джессіку Паркер бачили за цей час уже в різних образах, серед яких були й гламурні луки, повторення культових вбрань її героїні, а також досить дивні й незрозумілі. Проте вчора, під час знімань на вулиці, акторку заскочили вперше з мокрим волоссям.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

На Паркер у той момент були сірі спортивні штани, класичні чорні туфлі, фіолетова кофта та чорний плащ, які зазвичай одягають у салонах краси.

Ймовірно, у цій сцені героїня акторки вирушила до салону Warren Tricomi, тому у неї було мокре волосся. Швидше за все, під час однієї з процедур вона вийшла на вулицю, щоб поговорити зі своєю подругою Сімою Патель, яку грає 56-річна акторка Саріта Чоудгурі. У той день на вулиці була дощова погода, тож героїня взяла із собою милу рожеву парасольку з квітами.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Також варто звернути увагу, що в руці Паркер тримала гламурну чорну вінтажну сумку, ймовірно, від бренду Sonia Rykiel, а прикрашена вона різнокольоровими кристалами Swarovski. Також у руці у неї була книжка Aue написана Беккі Манавату - новозеландською письменницею.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Коли знімання сцени завершилися, Паркер одягла гумові чоботи. Проте акторка не єдина, хто знімався у дощову погоду, також кілька тижнів тому із парасолькою під приціл фотографів потрапила Крістін Девіс, яка виконує у серіалі роль Шарлотти.

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