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З афрокосами і в сукні-сітці з паєтками: британська телезірка на церемонії BAFTA

З афрокосами і в сукні-сітці з паєтками: британська телезірка на церемонії BAFTA

З афрокосами і в сукні-сітці з паєтками: британська телезірка на церемонії BAFTA

Ембер Гілл / Фото: Getty Images

Ембер Гілл обрала для своєї появи прозоре вбрання.

Британська телезірка Ембер Гілл відвідала церемонію нагородження премії BAFTA Television Awards 2024 у Лондоні.

Перед присутніми вона постала у пікантному образі. На Ембер була чорна сукня-сітка, розшита паєтками, на тонких бретельках і знімні рукава з такої самої тканини. Під вбранням на дівчина була чорна білизна. Вона продемонструвала струнку фігуру.

Ембер Гілл / © Getty Images
Ембер Гілл / Фото: Getty Images

Гілл афрокоси зібрала у хвіст і зробила макіяж смокі-айс. У вухах у неї були елегантні сережки з діамантами і чорним камінням. Взута вона була у чорні босоніжки зі стразами.

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