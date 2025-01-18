З акцентом на червоних губах: вродлива Тейлор Свіфт сходила на вечерю з батьками

У п'ятницю, 17 січня, 35-річна співачка Тейлор Свіфт з'явилася на вулиці у ефектному чорному вбранні. У цьому луку вона сходила на вечері зі своїми батьками Скоттом та Андреа Свіфт у ресторан Nobu Downtown у Нью-Йорку.

Тейлор одягла костюм від бренду Area Gemstone, який включав укорочений жакет та мініспідницю. Спереду ці речі були прикрашені невеликими декоративними ланцюжками.

Доповнили її образ колготки у принт, сумка від Jimmy Choo, а також сережки від Chanel. Яскравим акцентом цього образу став макіяж – Тейлор нафарбувала губи червоною помадою.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що раніше завдяки Тейлор Свіфт про бренд наклейок для обличчя дізнався весь світ. Річ у тому, що співачка має один із найбільших фендомів у світі під назвою Свіфтіс (Swifties), який активно підтримує улюблену зірку, відвідуює її концерти, також вони копіюють її вбрання та макіяж. Після того, як вона вийшла з милими золотими ластовинням на публіку, його захотіли просто всі.

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