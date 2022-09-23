З акцентом на декольте: Алессандра Амбросіо у коктейльній сукні сяяла на заході ювелірного бренду

41-річна бразилійка продемонструвала розкішну фігуру на заході Pomellato під час Тижня моди у Мілані у четвер увечері.

Зірка одяглася в чорну коктейльну сукню з відвертим декольте з обробкою з шовку, яку вона поєднала з парою лакованих туфель на високих підборах.

Свій образ Алессандра доповнила гарним кольє із ланок ланцюга з відповідними сережками та браслетом, а також каблучкою з великим каменем на пальці. Також у Амбросіо був гарний макіяж, в якому вона акцентувала увагу на очах та зробила укладання.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

У цей же день Алессандра також була помічена фотографами в першому ряду модного показу Moschino під час Тижня жіночої моди в Мілані сезону весна-літо 2023. Модель мала яскравий вигляд у луку з принтом від Moschino, що складався з топу, куртки-косухи та мініспідниці. І взута була в лаковані босоніжки помаранчевого кольору на стійких підборах, а в руках тримала зелену сумку Moschino.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

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