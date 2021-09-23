З акцентом на декольте: Емі Адамс на прем'єрі мюзиклу в Нью-Йорку

З акцентом на декольте: Емі Адамс на прем'єрі мюзиклу в Нью-Йорку

47-річна акторка зіграє у фільмі одну з ключових ролей.

Акторка Емі Адамс відвідала прем'єру нового мюзиклу "Дорогий Еван Генсен", який заснований на бродвейській постановці з аналогічною назвою.

Зірка вибрала для заходу чорну смугасту сукню від Thom Browne. Вбрання не мало бретелей, а в зоні талії красиво притискалося до тіла, підкресливши таким чином талію і зробивши акцент на бюст.

Оригінальність сукні була також в тканині, адже вона нагадувала костюмну, по всій її довжині проходили ґудзики. Образ Емі доповнила лише браслетами на одній руці і лаконічними сережками. Волосся майстри їй уоклали на один бік, а на обличчі зробили макіяж в теплій коричневій гамі.

Емі Адамс / Getty Images

Майбутня картина розповість про 17-річного хлопця, Еван Генсена, який страждає від соціального тривожного розладу. Захворювання заважає йому контактувати з людьми і заводити друзів. Назва є відсиланням до початку листів, які головний герой писав сам собі за порадою терапевта.

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