З акцентом на декольте: Голлі Беррі з'явилася на заході в цікавому вбранні

З акцентом на декольте: Голлі Беррі з'явилася на заході в цікавому вбранні

Вона знову підкреслила красиві груди вбранням з розрізом.

55-річна акторка Голлі Беррі відвідала 1-й день щорічного саміту espnW: Women + Sports в The Lodge at Torrey Pines, який відбувався в Ла-Гойя, Каліфорнія. Під час заходу акторка поговорила також з однією із репортерів Малікою Ендрюс.

Для свого виходу Голлі вибрала привабливий чорний ансамбль, який складався з обтислого топа в корсетному стилі і штанів-палацо з високим посадженням і стрілками. На верх акторка одягла кроптоп з горловиною і довгими рукавами. У поєднанні двох топів на грудях у Голлі утворювався виріз. Волосся зірка зібрала у високу зачіску, а на обличчі в неї був ніжний макіяж. Свій ансамбль Беррі розбавила прикрасами.

Голлі Беррі / Getty Images

Схоже, що ефектні декольте останнім часом — це фішка акторки. Нагадаємо, що минулого місяця вона прийшла на урочисте відкриття Музею кіноакадемії в розкішній чорній сукні від італійського Модного дому Etro, яку прикрашало дуже глибоке V-подібне декольте.

Голлі Беррі / Associated Press

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