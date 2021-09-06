З акцентом на декольте: Кейт Гадсон вийшла на доріжку в ефектній червоній сукні від Valentino

Ще цілий тиждень ми будемо споглядати знаменитостей на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю.
Вчора там сяяла 42-річна американська акторка Кейт Гадсон. Вона відвідала прем'єру фільму "Мона Ліза і кривий Місяць" під час 78-го Венеційського кінофестивалю у Венеції.
Акторка вийшла до фотографів у червоній максісукні з прозорим верхом, де просвічувалось її декольте від Модного дому Valentino.
У сукні дуже чуттєвий відтінок, прозора сітка на декольте, що надає пікантності образу, а ще мереживна обробка і об'ємні рукава. Кейт розпустила довге біле волосся і накрутила його локонами і зробила макіяж в натуральних відтінках. Червоний манікюр підкреслювала масивна каблучка з камінням на пальці зірки.
У вихідні Кейт Гадсон разом з Демі Мур відвідувала галавечір "Жінки в кіно", організований The Red Sea Film Festival Венеційського кінофестивалю. Тоді для виходу Кейт вибрала чорну сукню від популярного серед зірок бренду Monot.
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