З акцентом на декольте: Кейт Гадсон вийшла на доріжку в ефектній червоній сукні від Valentino

З акцентом на декольте: Кейт Гадсон вийшла на доріжку в ефектній червоній сукні від Valentino

Ще цілий тиждень ми будемо споглядати знаменитостей на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю.

Вчора там сяяла 42-річна американська акторка Кейт Гадсон. Вона відвідала прем'єру фільму "Мона Ліза і кривий Місяць" під час 78-го Венеційського кінофестивалю у Венеції.

Кейт Гадсон / Associated Press

Акторка вийшла до фотографів у червоній максісукні з прозорим верхом, де просвічувалось її декольте від Модного дому Valentino.

Кейт Гадсон / Associated Press

У сукні дуже чуттєвий відтінок, прозора сітка на декольте, що надає пікантності образу, а ще мереживна обробка і об'ємні рукава. Кейт розпустила довге біле волосся і накрутила його локонами і зробила макіяж в натуральних відтінках. Червоний манікюр підкреслювала масивна каблучка з камінням на пальці зірки.

Кейт Гадсон / Associated Press

У вихідні Кейт Гадсон разом з Демі Мур відвідувала галавечір "Жінки в кіно", організований The Red Sea Film Festival Венеційського кінофестивалю. Тоді для виходу Кейт вибрала чорну сукню від популярного серед зірок бренду Monot.

Кейт Гадсон і Демі Мур / Getty Images

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