З акцентом на декольте: Моніка Беллуччі у вечірній сукні з'явилася на церемонії

З акцентом на декольте: Моніка Беллуччі у вечірній сукні з'явилася на церемонії

Акторка Моніка Беллуччі вчора ввечері відвідала світський захід у Турині.

Вдень зірка з'явилася на пресконференції під час 39-го Туринського кінофестивалю, а ввечері, як ми очікували, вийшла на червону доріжку церемонії вручення премій Stella della Mole 2021 під час 39-го Туринського кінофестивалю.

Моніка Беллуччі на пресконференції / Getty Images

Беллуччі отримала нагороду і продемонструвала розкішний образ, з'явившись перед камерами в чорній сукні з квадратним вирізом на декольте, золотою прикрасою на шиї, світлим манікюром і з кількома каблучками на пальцях. Моніка зробила вечірній макіяж і зачіску, яка не сильно відрізнялася від її денного образу.

Моніка Беллуччі на церемонії / Getty Images

Премія Stella della Mole за художні інновації щороку присуджується артистам, які роблять свій внесок у створення оригінального, універсального та непідвладного часу культури кіно.

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