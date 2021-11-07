З акцентом на декольте: розкішна Сальма Гаєк відвідала галаконцерт у вбранні Gucci

З акцентом на декольте: розкішна Сальма Гаєк відвідала галаконцерт у вбранні Gucci

6 листопада в Лос-Анджелесі за підтримки Модного дому Gucci минув 10-й галаконцерт LACMA Art+Film Gala, на якому щорічно вшановують діячів світу кінематографу та мистецтва.

Захід був присвячений впливовим американським художникам Емі Шеральд та Кехінді Вайлі, а також режисеру Стівену Спілбергу. Опікуни заходу Єва Чоу та актор Леонардо Ді Капріо були співголовами заходу десятий рік поспіль.

За традицією кількість зірок на червоній доріжці зашкалювала і, звичайно ж, більшість із них були вбрані від бренду Gucci. Однією з гостей також стала і акторка Сальма Гайєк, яка з'явилася в ефектній фіолетовій сукні з градієнтом та повністю розшитою лелітками. Вбрання не мало бретельок, а декольте було виконано у формі серця.

Сальма Гаєк / Associated Press

Доповнила вона своє розкішне вбрання Сальма фіолетовим клатчем та великим діамантовим кольє на шиї. Компанію акторці на червоній доріжці склав її чоловік Франсуа-Анрі Піно.

Сальма Хайєк з чоловіком / Getty Images

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