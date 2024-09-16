З акцентом на декольте: Софія Вергара у червоній сукні Dolce & Gabbana з'явилася на світській церемонії

Софія Вергара обрала сексуальний аутфіт для своєї появи на 76-й церемонії вручення премії "Еммі" в Лос-Анджелесі.

Цього року Вергара була номінована на премію "Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі або антології" за головну роль у мінісеріалі Netflix "Гризельда", в якому вона зіграла колумбійську наркобароншу Грисельду Бланко Рестрепо.

Софія Вергара / Фото: Associated Press

На червону доріжку Софія вийшла в червоній сукні з пікантним декольте і спідницею від Dolce & Gabbana, її довге волосся красиво спадало на плечі і було укладене хвилями. Вергара зробила красивий вечірній макіяж, світлий манікюр і кілька каблучок одягла на пальці.

Софія Вергара / Фото: Associated Press

Софія Вергара / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у своєму Instagram Вергара показувала, як перевтілювалася у свою героїню у серіалі щодня за допомогою гримерів, які працювали над її образом.

Софія Вергара / Фото: Associated Press

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