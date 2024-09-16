З акцентом на декольте: Софія Вергара у червоній сукні Dolce & Gabbana з'явилася на світській церемонії

Софія Вергара обрала сексуальний аутфіт для своєї появи на 76-й церемонії вручення премії "Еммі" в Лос-Анджелесі.
Цього року Вергара була номінована на премію "Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі або антології" за головну роль у мінісеріалі Netflix "Гризельда", в якому вона зіграла колумбійську наркобароншу Грисельду Бланко Рестрепо.
На червону доріжку Софія вийшла в червоній сукні з пікантним декольте і спідницею від Dolce & Gabbana, її довге волосся красиво спадало на плечі і було укладене хвилями. Вергара зробила красивий вечірній макіяж, світлий манікюр і кілька каблучок одягла на пальці.
Нагадаємо, у своєму Instagram Вергара показувала, як перевтілювалася у свою героїню у серіалі щодня за допомогою гримерів, які працювали над її образом.
Читайте також:
- Вбрання на одне плече: Софію Вергару помітили після презентації серіалу "Гризельда"
- У чорній сукні з драпуваннями: розкішна Софія Вергара сяяла у вбранні в арабській країні
- У блискучій сукні та на високих підборах: ефектна Софія Вергара на сімейній вечері