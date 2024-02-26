З акцентом на глибокому декольте: американська акторка у сукні з принтом пір'я прийшла на премію

Лідія Герст в ефектному вбранні від бренду Roberto Cavalli з'явилася на заході.

Американська акторка, світська левиця і лайфстайл-блогерка Лідія Герст відвідала щорічну церемонію вручення премії Film Independent Spirit Awards у Санта-Моніці.

Зірка прийшла у компанії свого чоловіка – актора і телеведучого Кріса Гардвіка, який їй поправляв шлейф на червоній доріжці, а потім обіймав.

Лідія Герст / Фото: Associated Press

Лідія обрала для своєї появи ефектну рожево-червоно-білу сукню з принтом пір'я і зі шлейфом від бренду Roberto Cavalli. Головний акцент у її аутфіті був на глибокому і сексуальному декольте.

Лідія Герст / Фото: Associated Press

Герст зробила хвилясте укладання, макіяж із рожевою помадою, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями, а руку – браслетом.

Лідія Герст / Фото: Associated Press

Гардвік був одягнений у темно-бежевий костюм-трійку, який він поєднав із білою сорочкою та зеленою краваткою з коричневим принтом та коричневими туфлями.

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