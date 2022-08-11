З акцентом на губах та в луку від Louis Vuitton: зірка серіалу "Дивні дива" зачарована вечірнім образом

18-річна зірка серіалу "Дивні дива" та підприємиця Міллі Боббі Браун з'явилася на заході Samsung Galaxy Creators Lounge у Нью-Йорку.

Дівчина вибрала для гламурної вечірки чорний лук, в якому поєднала чорну майку на тонких бретельках із мереживними деталями на ліфі та шовкову мініспідницю з мереживом на подолі.

Міллі Боббі Браун / Фото: Getty Images

Також акторка доповнила образ чорними лакованими туфлями "Мері Джейн" на підборах і з трьома ремінцями. Волосся Міллі лаконічно уклала назад, використала в образі кілька золотих прикрас, а також зробила на обличчі макіяж із акцентом на червоних губах.

Нагадаємо, що зараз дівчина зустрічається із 20-річним Джейком Бонджові, сином рок-музиканта Джона Бон Джові. Іноді Міллі ділиться романтичними постами із бойфрендом в Instagram.

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