З акцентом на пишних грудях: Анджеліна Джолі в цікавому образі відвідала прем'єру фільму

З акцентом на пишних грудях: Анджеліна Джолі в цікавому образі відвідала прем'єру фільму

46-річна актриса і продюсер Анджеліна Джолі вперше за довгий час з'явилася на доріжці.

Вона разом з дітьми: 20-річним Меддоксом, 13-річними Вів'єн і Ноксом, 15-річною Шайло і 16-річної Захарою були присутні вчора на світовій прем'єрі фільму "Вічні" від Marvel Studios в театрі Долбі в Лос-Анджелесі.

Анджеліна Джолі з дітьми / Getty Images

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На доріжку Енджі вийшла в кавовій сукні з досить відвертою лінією декольте, що підкреслює пишні груди акторки. Також у сукні був невеликий шлейф. Свій образ Джолі доповнила золотими прикрасами: сережками, золотий деталлю, яка була прикріплена до нижньої губи акторки і підборіддя, трьома масивними золотими браслетами і каблучкою на пальці. Волосся зірки було розпущене і зачесане назад, а макіяж був з акцентом на очі, губи при цьому Джолі залишила натурального кольору. Взула акторка золоті гостроносі туфлі на підборах.

Фільм "Вічні" вийде в кінотеатрах в листопаді, він розповідає про расу безсмертних істот з надлюдськими здібностями, що таємно живуть на Землі. Крім Джолі в ньому знімаються Річард Медден, Кіт Герінґтон, Дона Лі, Сальма Гаєк, Джемма Чан і Лорен Рідлофф.

Анджеліна Джолі / Getty Images

"Вічні" — це безсмертна інопланетна раса, створена Целестіалами, яка живе на Землі в таємниці більше 7 тисяч років. Вони возз'єднуються, щоб захистити людство від своїх злісних побратимів девіантів.

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