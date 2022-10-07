З акцентом на пишних грудях: канадська акторка у вечірній сукні сяяла на прем'єрі фільму

28-річна Тейлор Рассел в образі Одрі Гепберн прийшла на кінофестиваль у Нью-Йорку.

Канадська акторка Тейлор Рассел відвідала прем’єру фільму "Цілком і повністю", яка відбулася у межах 60-го Нью-Йоркського кінофестивалю у Alice Tully Hall. Тейлор разом із Тімоті Шаламе зіграли у цій стрічці головні ролі.

На заході акторка постала в образі Одрі Гепберн.

Тейлор Рассел / Фото: Associated Press

"Я віддаю шану Одрі Гепберн у цьому дуже витонченому образі з класичним силуетом, тому що вона часто є моїм джерелом натхнення", - розповіла про свій образ Тейлор, пише британський Vogue.

На ній була елегантна атласна чорна обтисла сукня з оголеними плечами від Prada. Вбрання прикрашали банти із кришталевими прикрасами. Акцент в луку був на її пишних грудях.

Тейлор Рассел / Фото: Associated Press

Сукню Рассел доповнила чорними босоніжками. На голові у неї була тіара від Cartier. У макіяжі Тейлор зробила акцент на червоній помаді.

Тейлор Рассел / Фото: Associated Press

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