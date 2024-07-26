З акцентом на пишних грудях: модель одягла на вечірку мінісукню з рюшами і мереживом на декольте

Меган Бартон Генсон обрала для своєї появи кокетливий образ.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон – потрапила до об'єктивів папараці у Лондоні, коли йшла на вечірку Garner Pride у Sushi Samba.

Для такої події вона обрала кокетливий аутфіт. На Меган була мінісукня перлинного відтінку з квітковим принтом в тон, на тонких бретельках, із рюшами на спідниці, імітацією корсету і мереживом у зоні декольте, яке підкреслило її пишні і сексуальні груди.

Меган Бартон Генсон / Фото: Getty Images

Лук Генсон доповнила золотистими босоніжками на високих платформах і підборах і кремовою сумкою Louis Vuitton з монограмою бренду.

Меган зробила об'ємне укладання з локонами, вечірній макіяж, червоний манікюр, вуха прикрасила лаконічними сережками, шию – ланцюжками з підвісками, а руки – золотими браслетами і годинником.

Нагадаємо, раніше Меган Бартон Генсон продемонструвала звабливий образ у чорній довгій сукні з відвертим декольте.

Читайте також: