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З акцентом на пишному бюсті: американська акторка в білій сукні з'явилася на вулицях Нью-Йорка

З акцентом на пишному бюсті: американська акторка в білій сукні з'явилася на вулицях Нью-Йорка

З акцентом на пишному бюсті: американська акторка в білій сукні з'явилася на вулицях Нью-Йорка

К'яра Аурелія / Фото: Getty Images

Дівчина була схожа на казкову принцесу.

Американська акторка К'яра Аурелія потрапила до об'єктивів папараці під час прогулянки вулицями Нью-Йорка. Зустрічі з фотографами вона зраділа.

Дівчина обрала для свого виходу білу довгу корсетну сукню без бретельок з акцентом на пишному та спокусливому декольте. Вбрання вона доповнила сірими босоніжками.

К'яра Аурелія / © Getty Images
К'яра Аурелія / Фото: Getty Images

У К'яри було укладання з локонами, вечірній макіяж і білий широкий чокер із тканини на шиї. Графітовий манікюр завершив лук Аурелії.

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