З акцентом на пишному декольте: Ешлі Грем у вбранні з прозорою спідницею позувала на благодійному балу

Ешлі Грем продемонструвала драматичний образ на благодійному Балу Інституту костюма Met Gala у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Модель постала у чорному вбранні з галтером від бренду Ludovic de Saint Sernin, яке складалося зі шкіряного боді зі шнурівкою, прозорої спідниці із чорними стразами і шлейфом та довгої накидки.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Спереду і ззаду сукні були зображені квіткові узори, зроблені зі срібним стразів. Головний акцент в її аутфіті був на пишному і сексуальному бюсті.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Взута Грем була у чорні лаковані туфлі. Модель продемонструвала новий колір зачіски: вона або перефарбувалася або скористалася штучним волоссям. Їй зробили високу елегантну зачіску, макіяж із чорними стрілками і молочний манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки, а на руках – каблучки з камінням.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Ріта Ора з'явилася на Met Gala у прозорому комбінезоні і без білизни.

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