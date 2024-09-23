З акцентом на пишному декольте: Ешлі Грем в обтислій сукні позувала на фешншоу

36-річна американська модель plus-size продемонструвала спокусливі форми у Мілані.
Ешлі Грем відвідала показ колекції весна-літо 2025 Модного дому Dolce & Gabbana, який відбувся у межах Міланського тижня моди.
Модель мала ефектний вигляд у сукні бежево-бронзового відтінку зі зборками і бретельками, з-під якої було видно кремовий бюстгальтер. Головний акцент у її образі був на пишному і спокусливому декольте.
Аутфіт Грем доповнила атласними туфлями в тон і пастельно-бежевою сумочкою.
Моделі зробили високу зачіску з випущеними на скроню локонами, макіяж із чорними стрілками і молочний манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки.
Нагадаємо, Ешлі Грем на показ бренду 3.1 Phillip Lim, який відбувся у межах Тижня моди у Нью-Йорку, прийшла у сукні міді трендового кольору – бургунді.
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