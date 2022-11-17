З акцентом на розкішному декольте: Сальма Гаєк відвідала захід GQ у ефектній червоній сукні

56-річна знаменитість вирішила з'явитися на заході у Лондоні у культовому британському бренді.

Якщо акторка Сальма Гаєк з'являється на червоній доріжці, всі погляди без винятку прикуті тільки до неї. Образи знаменитості завжди ефектні та ідеально підкреслюють її розкішну фігуру.

У середу, 16 листопада, Сальма стала однією з гостей заходу видання GQ, де вручали нагороду "Чоловік року". На червону доріжку вона вийшла в приголомшливій червоній сукні вишневого відтінку, створеного брендом Vivienne Westwood для колекції Made-to-Order.

Вбрання було виконане з атласного крепу, мало спущену лінію плеча, глибоке декольте, прикрашене драпуванням та милим невеликим бантом. Також сукня мала корсетну основу і драпування на стегнах.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Образ акторки доповнили зачіска з легкими хвилями, чорний манікюр, насичений макіяж очей та розкішні сережки у вигляді пелюсток зеленого та червоного відтінку.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

До речі, цієї зими за участю акторки вийде фільм "Супер Майк: Останній танець", де вона зіграє разом із Ченнінгом Татумом. У цій танцювальній картині Сальма грає гламурну та багату світську левицю, яка відроджує любов головного героя до танців.

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