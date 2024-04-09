З акцентом на сексуальному декольте: американська співачка вийшла на червону доріжку у спокусливому образі

Американська співачка Bunnie XO відвідала церемонію нагородження премії CMT Music Awards у Техасі.

На червоній доріжці вона постала в ефектному образі. На ній була обтисла бежева сукня максі, розшита золотими паєтками і чорним бісером, від весільного дизайнера Fjolla Haxhismajli.

Bunnie XO / Фото: Getty Images

Головний акцент у її аутфіті був на глибокому декольте, яке ідеально підкреслило її пишні і сексуальні груди.

Артистка зробила зачіску з локонами і високим хвостом на маківці, насичений макіяж із нарощеними пишними віями. На шиї у неї були срібні ланцюжки, а на руках – каблучки. Довгий нюдовий манікюр із декором завершив лук Bunnie XO.

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