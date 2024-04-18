З акцентом на сексуальному декольте: Талія Сторм прийшла на вечірку у стильному луку

Талія Сторм стала гостею вечірки Ріанни у Лондоні. Попдіва присвятила івент виходу нової лінійки взуття Creeper Phatty Earth Tone колаборації Fenty x Puma.

Талія з'явилася там у стильному аутфіті. На ній був чорний шкіряний тренч, чорний топ, який чудово підкреслив її пишний і сексуальний бюст, і червоні штани-кльош зі стрілками.

Талія Сторм / Фото: Associated Press

Образ красуня доповнила прозорими туфлями з розсипом страз. Сторм уклала волосся у гарну зачіску з локонами, зробила макіяж із чорними стрілками та червоний манікюр. У вухах у неї були улюблені сережки-кільця, а на руці – каблучки з перлами.

Талія Сторм / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Талія Сторм виступила на вечірці у прозорій сукні з відвертим декольте.

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