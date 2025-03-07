З акцентом на спокусливому декольте: реперка Doja Cat вся у леопарді прийшла на фешншоу

Doja Cat відвідала показ колекції осінь-зима 2025-2026 бренду Balmain, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Реперка з'явилася там у вбранні з леопардовим принтом, яке складалося з бомбера на блискавці і з об'ємними рукавами та спідниці за коліна з розрізом і таким самим поясом із золотою пряжкою.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Аутфіт Doja Cat доповнила леопардовою сумочкою, яка зливалася з її костюмом, і лакованими чорними гостроносими туфлями Christian Louboutin.

Doja Cat / Фото: Associated Press

У неї була коротка зачіска, макіяж із блискучими тінями і персиковими румянами, а також довгий манікюр.

Лук артистка завершила розкішними золотими коштовностями з діамантами від Messika.

Doja Cat / Фото: Associated Press

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