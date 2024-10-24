З акцентом на стегнах: Зої Салдана з'явилася на прем'єрі серіалу у незвичайній спідниці

Нещодавно відбулася прем'єра мюзиклу "Емілія Перес" за участю Зої, як вона знову вийшла на червону доріжку.
Чарівна Зої Салдана відвідала прем'єру другого сезону серіалу Paramount+ Original Series "Спецназ: Левиця", яка відбулася у театрі Linwood Dunn Theater у Лос-Анджелесі. У цьому шоу вона зіграла разом із Ніколь Кідман.
Для червоної доріжки Зої обрала вбрання від бренду Balmain, яке той презентував у колекції весна-літо 2025 у Парижі. Вона була присвячена та натхненна косметикою та ароматами бренду. Саме спідниця Зої нагадувала формою флакон парфумів і підкреслювала стегна, а носила вона її у поєднанні з легким шовковим топом і чорними босоніжками з пряжками.
Також Салдана уклала волосся в елегантну хвилю, зробила легкий макіяж і додала трохи гламуру за допомогою кількох прикрас.
Компанію на цьому заході їй склала колега Ніколь Кідман. Акторка з'явилася в одязі від Bottega Veneta з колекції весна-літо 2025, яку теж зовсім нещодавно представили на Тижні моди.
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