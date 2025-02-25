З акцентом на відвертому декольте: акторка Джессіка Вільямс у золотій сукні з паєтками постала на премії

35-річна Джессіка Вільямс у вбранні від бренду Rodarte з'явилася на червоній доріжці.

Американська акторка Джессіка Вільямс відвідала церемонію вручення нагород Гільдії кіноакторів США (SAG Awards) в Лос-Анджелесі.

Для своєї появи вона обрала ефектний вечірній образ. На ній була золота сукня максі від бренду Rodarte з паєтками, американською проймою і галтером. Та головний акцент у її аутфіті був на відвертому декольте, яке чудово підкреслило її спокусливі груди.

Джессіка Вільямс / Фото: Associated Press

Лук Джес доповнила чорним клатчем, розшитим чорним камінням і блискітками, та гостроносими туфлями на шпильках.

Джессіка Вільямс / Фото: Associated Press

Вільямс заплела волосся у кіски і зробила на маківці невеликий хвіст. У вухах у неї були лаконічні сережки, а на руках – діамантові каблучки.

Джессіка Вільямс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джессіка Вільямс на галавечір Academy Museum Gala у Лос-Анджелесі одягла пишну сукню від бренду Christian Siriano із сексуальним декольте.

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