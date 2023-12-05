З акцентом на животі: вагітна дівчина Роберта Паттінсона вийшла у світ у червоній сукні

Британська співачка та акторка Сьюкі Вотергаус вийшла на червону доріжку в Королівському Альберт-холі в Лондоні. 31-річна знаменитість відвідала церемонію нагородження British Fashion Awards 2023 та продемонструвала гарний образ у фатиновій сукні винного відтінку.

Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

Вбрання не мало бретельок, було прикрашене безліччю складок і драпувань, а в зоні талії його прикрашав великий чи то бант, чи то квітка з плісованої тканини такого ж відтінку, що і сукня.

Також цей елемент декору на талії відволікав увагу від вже не маленького вагітного живота Сьюкі, адже разом зі своїм бойфрендом Робертом Паттінсоном вона зараз чекає на первістка.

Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

Артистка одягла босоніжки на високих підборах, зробила червоний довгий манікюр, ніжний макіяж та прикрасила шию діамантовим кольє.

Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

Вперше про те, що Сьюкі вагітна заговорили у жовтні, після того, як вона у компанії бойфренда вийшла на фотокол галаконцерту кампанії GO. Тоді Вотергаус була у повністю прозорій сукні теж винного відтінку, але термін вагітності був не дуже великим, тому живіт був не настыльки помітний.

Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

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