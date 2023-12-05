З акцентом на животі: вагітна дівчина Роберта Паттінсона вийшла у світ у червоній сукні

Незабаром у співачки та її коханого народиться первісток.
Британська співачка та акторка Сьюкі Вотергаус вийшла на червону доріжку в Королівському Альберт-холі в Лондоні. 31-річна знаменитість відвідала церемонію нагородження British Fashion Awards 2023 та продемонструвала гарний образ у фатиновій сукні винного відтінку.
Вбрання не мало бретельок, було прикрашене безліччю складок і драпувань, а в зоні талії його прикрашав великий чи то бант, чи то квітка з плісованої тканини такого ж відтінку, що і сукня.
Також цей елемент декору на талії відволікав увагу від вже не маленького вагітного живота Сьюкі, адже разом зі своїм бойфрендом Робертом Паттінсоном вона зараз чекає на первістка.
Артистка одягла босоніжки на високих підборах, зробила червоний довгий манікюр, ніжний макіяж та прикрасила шию діамантовим кольє.
Вперше про те, що Сьюкі вагітна заговорили у жовтні, після того, як вона у компанії бойфренда вийшла на фотокол галаконцерту кампанії GO. Тоді Вотергаус була у повністю прозорій сукні теж винного відтінку, але термін вагітності був не дуже великим, тому живіт був не настыльки помітний.
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