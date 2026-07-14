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- Шоу-бізнес
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З акцентною сумкою: Шарліз Терон сфотографували папараці у вишуканому образі
Цей образ зірки був продуманим і з яскравими деталями, які робили його ідеальнми для неї.
Акторку Шарліз Терон сфотографували в Нью-Йорку у відомому і престижному районі Верхній Іст-Сайд, коли вона прогулювалася вулицею. Образ зірки привернув увагу, адже вона одягла нестандартне вбрання, а сорочку Bottega Veneta, натхненну чоловічим стилем. У речі бул креативний комір з хлястиком, який навмисно залишили незастебнутим.
Також Шарліз одягла широкі штани цікавого коричнево-рожевого відтінку і босоніжки на підборах. Однак головним акцентом образу акторки була велика хутряна сумка з колекції осінь-зима 2026, а також сонцезахисні окуляри у цікавій оправі. Але саме сумка стала головною зіркою образу, додавши йому характеру та грайливого кольорового сплеску.
Ця її поява відбулася після того як акторка продемонструвала свої довгі ноги у шовкових блакитних шортах.