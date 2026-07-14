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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
1 хв

З акцентною сумкою: Шарліз Терон сфотографували папараці у вишуканому образі

Цей образ зірки був продуманим і з яскравими деталями, які робили його ідеальнми для неї.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Шарліз Терон

Шарліз Терон / © Getty Images

Акторку Шарліз Терон сфотографували в Нью-Йорку у відомому і престижному районі Верхній Іст-Сайд, коли вона прогулювалася вулицею. Образ зірки привернув увагу, адже вона одягла нестандартне вбрання, а сорочку Bottega Veneta, натхненну чоловічим стилем. У речі бул креативний комір з хлястиком, який навмисно залишили незастебнутим.

Також Шарліз одягла широкі штани цікавого коричнево-рожевого відтінку і босоніжки на підборах. Однак головним акцентом образу акторки була велика хутряна сумка з колекції осінь-зима 2026, а також сонцезахисні окуляри у цікавій оправі. Але саме сумка стала головною зіркою образу, додавши йому характеру та грайливого кольорового сплеску.

Шарліз Терон / © Getty Images

Шарліз Терон / © Getty Images

Ця її поява відбулася після того як акторка продемонструвала свої довгі ноги у шовкових блакитних шортах.

Шарліз Терон / © Getty Images

Шарліз Терон / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
132
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