З акцентною сумкою: Шарліз Терон сфотографували папараці у вишуканому образі

Шарліз Терон / © Getty Images

Реклама

Акторку Шарліз Терон сфотографували в Нью-Йорку у відомому і престижному районі Верхній Іст-Сайд, коли вона прогулювалася вулицею. Образ зірки привернув увагу, адже вона одягла нестандартне вбрання, а сорочку Bottega Veneta, натхненну чоловічим стилем. У речі бул креативний комір з хлястиком, який навмисно залишили незастебнутим.

Також Шарліз одягла широкі штани цікавого коричнево-рожевого відтінку і босоніжки на підборах. Однак головним акцентом образу акторки була велика хутряна сумка з колекції осінь-зима 2026, а також сонцезахисні окуляри у цікавій оправі. Але саме сумка стала головною зіркою образу, додавши йому характеру та грайливого кольорового сплеску.

Шарліз Терон / © Getty Images

Ця її поява відбулася після того як акторка продемонструвала свої довгі ноги у шовкових блакитних шортах.

Реклама

Шарліз Терон / © Getty Images

Новини партнерів