З акцентним коміром: Кріс Дженнер у вінтажному вбранні від Oscar de la Renta прийшла підтримати доньку Кім на івенті

Кім Кардашян і Кріс Дженнер / © Getty Images

Кріс Дженнер приїхала до Парижа на премʼєру драматичного серіалу «Все чесно» (All’s Fair), щоб підтримати свою доньку Кім Кардашян, яка зіграла в ньому.

На заході вона з’явилася в елегантному аутфіті. На ній була вінтажна чорна оксамитова сукня по фігурі від бренду Oscar de la Renta. Вбрання мало акцентний білий плісований комір і білі манжети з чорними стрічками-бантиками.

Кім Кардашян і Кріс Дженнер / © Getty Images

Образ Дженнер доповнила елегантною зачіскою з прикореневим начісуванням, макіяжем із пишними віями та бежево-коричневою помадою і манікюром кольору гнилої вишні. Вуха Кріс прикрасила діамантовими довгими сережками, а на її руці красувалася коктейльна каблучка з великим діамантом.

Нагадаємо, Кім Кардашян на цій премʼєрі сяяла в сукні крижано-блакитного кольору 25-річної давності від бренду Christian Dior.