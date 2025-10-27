- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 86
- Час на прочитання
- 1 хв
З акцентом на декольте: Кім Кардашян у в’язаному вбранні з пікантним вирізом потрапила під приціл папараці
45-річна зірка реаліті і бізнесвумен вчергове продемонструвала стильний лук.
Папараці заскочили Кім Кардашян у Нью-Йорку. Там бізнесвумен займається промотуром нового юридичного драматичного серіалу «Все чесно» (All’s Fair), у якому зіграла.
Зірка реаліті, як завжди, вийшла у світ у красивому образі. На ній було приталене в’язане синє вбрання, яке чудово підкреслило її спокусливі форми. Воно складалося зі спідниці максі і кардигану з коміром-стійкою, в’язаними застібками і пікантним вирізом, крізь який вона блиснула пишними грудьми.
Лук Кардашян доповнила босоніжками графітового відтінку. Вона зробила гладку зачіску, макіяж у нюдово-бежевих відтінках і з пишними віями та молочний манікюр. В одному вусі у неї було дві сережки-кільця, а на руках — каблучки з діамантами.
Нагадаємо, Кім Кардашян на премєрі серіалу у Лондоні з’явилася у шкіряній корсетній сукні від бренду Dilara Findikoglu.