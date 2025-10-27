ТСН у соціальних мережах

З акцентом на декольте: Кім Кардашян у в’язаному вбранні з пікантним вирізом потрапила під приціл папараці

45-річна зірка реаліті і бізнесвумен вчергове продемонструвала стильний лук.

Автор публікації
Аліна Онопа
Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Getty Images

Папараці заскочили Кім Кардашян у Нью-Йорку. Там бізнесвумен займається промотуром нового юридичного драматичного серіалу «Все чесно» (All’s Fair), у якому зіграла.

Зірка реаліті, як завжди, вийшла у світ у красивому образі. На ній було приталене в’язане синє вбрання, яке чудово підкреслило її спокусливі форми. Воно складалося зі спідниці максі і кардигану з коміром-стійкою, в’язаними застібками і пікантним вирізом, крізь який вона блиснула пишними грудьми.

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Лук Кардашян доповнила босоніжками графітового відтінку. Вона зробила гладку зачіску, макіяж у нюдово-бежевих відтінках і з пишними віями та молочний манікюр. В одному вусі у неї було дві сережки-кільця, а на руках — каблучки з діамантами.

Нагадаємо, Кім Кардашян на премєрі серіалу у Лондоні з’явилася у шкіряній корсетній сукні від бренду Dilara Findikoglu.

