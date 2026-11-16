З акцентом на декольте: Олівія Вайлд здивувала вбранням на кінопремії

Олівія Вайлд / © Associated Press

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Американська акторка та режисерка Олівія Вайлд відвідала 17-ту церемонію Governors Awards, яка відбулася 15 листопада в Голлівуді. Для виходу на червону доріжку зірка обрала ефектне вбрання від Модного дому Valentino, зробивши акцент на декольте.

Олівія Вайлд / © Associated Press

Вайлд з’явилася перед фотографами у чорній оксамитовій сукні з глибоким V-подібним вирізом та акцентними плечима. Обтислий ліф підкреслював фігуру акторки, а плісировка на подолі додавала образу драматичності.

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Олівія Вайлд / © Associated Press

Акторка зробила стриманий макіяж, зробивши акцент на очах, а волосся залишила розпущеним. Такий мінімалістичний б’юті-образ не відволікав уваги від ефектної сукні.

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Олівія Вайлд / © Associated Press

Нагадаємо, раніше Олівія Вайлд з’явилася на публіці в вбранні, яке ідеально поєднувало голлівудський гламур і вуличний стиль.

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