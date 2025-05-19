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- Шоу-бізнес
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З акцентом на гарному декольте: Єва Лонгорія у рожевій сукні зі стразами позувала на червоній доріжці
Акторка у гарній сукні продемонструвала струнку фігуру на Лазуровому узбережжі.
Єва Лонгорія знову з’явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Вона прийшла на прем’єру фільму «Фінікійська схема» (The Phoenician Scheme).
Перед фотокамерами зірка позувала у гламурному образі. На ній була рожева сукня по фігурі, повністю розшита стразами, від бренду Tamara Ralph. Вбрання мало оголені плечі і ліф, оздоблений камінням. Її декольте мало привабливий і красивий вигляд.
Вбрання Лонгорії ззаду мало ніжно-рожевий корсет зі шнурівкою і шлейф.
Лук Єва доповнила босоніжками кольору металік на високих платформах і підборах. Вона зробила акуратне укладання з рівним проділом, макіяж із пишними віями і блискучими тінями на повіках, а також молочний манікюр.
На шиї в акторки було розкішне кольє, а на руці — коктейльна каблучка.
Нагадаємо, раніше Єва Лонгорія вийшла у світ у трикотажній мінісукні з драпуванням кольору хакі і в золотистих босоніжках.