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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
1 хв

З акцентом на гарному декольте: Єва Лонгорія у рожевій сукні зі стразами позувала на червоній доріжці

Акторка у гарній сукні продемонструвала струнку фігуру на Лазуровому узбережжі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Єва Лонгорія

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія знову з’явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Вона прийшла на прем’єру фільму «Фінікійська схема» (The Phoenician Scheme).

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Перед фотокамерами зірка позувала у гламурному образі. На ній була рожева сукня по фігурі, повністю розшита стразами, від бренду Tamara Ralph. Вбрання мало оголені плечі і ліф, оздоблений камінням. Її декольте мало привабливий і красивий вигляд.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Вбрання Лонгорії ззаду мало ніжно-рожевий корсет зі шнурівкою і шлейф.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Лук Єва доповнила босоніжками кольору металік на високих платформах і підборах. Вона зробила акуратне укладання з рівним проділом, макіяж із пишними віями і блискучими тінями на повіках, а також молочний манікюр.

На шиї в акторки було розкішне кольє, а на руці — коктейльна каблучка.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Нагадаємо, раніше Єва Лонгорія вийшла у світ у трикотажній мінісукні з драпуванням кольору хакі і в золотистих босоніжках.

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